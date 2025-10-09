Un terzetto anomalo nella pace tra Israele e Hamas | l’Egitto dà le carte Turchia e Qatar nel risiko diplomatico

È un terzetto anomalo quello che ha partecipato ai negoziati per la mediazione fra Hamas e Israele e giocato le sue carte per arrivare a un cessate il fuoco. Ognuno con i suoi interessi specifici. Turchia, Egitto e Qatar hanno poco a che vedere fra di loro. E ognuno ha agito perseguendo la propria agenda. Palestinian youths celebrate near Deir al-Balaah's Shuhada al-Aqsa hospital in the central Gaza Strip on October 9, 2025, following news of a new Gaza ceasefire deal. Israel and Hamas on October 9 agreed a Gaza ceasefire deal to free the remaining living hostages, in a major step towards ending a war that has killed tens of thousands of people and unleashed a humanitarian catastrophe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

