C’è qualcosa che non quadra nelle tante bugie che racconta Gianluca. E piano piano stanno venendo a galla. Sicuramente è sotto ricatto di qualcuno, o qualche conto del passato non è ancora stato chiuso. Ma ora sia Alberto che Luca cercheranno di scoprirlo, grazie soprattutto a Rosa che lo becca in un vicolo a vendere un orologio a un ricettatore. Bisogna però capire se il ragazzo è in difficoltà o è lui ad aver creato dei guai ad altri. Nel frattempo Silvia e Michele organizzano il loro viaggio, e dovendo lasciare la casa per alcuni mesi offrono alloggio a Guido. Che accetta dopo averne parlato con Mariella. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Un posto al sole: Gianluca racconta troppe bugie