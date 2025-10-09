Un Posto al Sole anticipazioni 10 ottobre | Mariella non sente ragioni Rossella capisce un' amara verità
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap per eccellenza della nostra tv: Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì in access prime time. Nell' episodio di venerdì 10 ottobre, vedremo Mariella e Guido a un punto di non ritorno: mentre infatti lui cercherà di riconquistare la fiducia dell'Altieri, lei apparirà irremovibile. Nel frattempo, anche Rossella rifletterà su una relazione: quella che ha con Riccardo, riguardo al quale arriverà a una conclusione che la lascerà con l'amaro in bocca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
