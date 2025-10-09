Un pareggio di troppo esonero deciso | riecco Thiago Motta

Il futuro del tecnico sembra più in bilico che mai. Dopo il pareggio, ora la dirigenza valuta l’esonero e il sostituto: Thiago Motta pronto Lo scorso marzo Thiago Motta è stato ufficialmente sollevato dall’incarico di allenatore della Juventus. Dopo la convincente esperienza al Bologna, l’ex centrocampista italo-brasiliano era stato scelto dai bianconeri per avviare un nuovo ciclo tecnico, puntando su un profilo giovane e innovativo, in netta discontinuità con la precedente gestione targata Massimiliano Allegri. Tuttavia, la scommessa non ha dato i frutti sperati. I numerosi pareggi e due pesanti sconfitte in campionato – un netto 4-0 contro l’Atalanta e un 3-0 contro la Fiorentina – hanno spinto la dirigenza juventina a interrompere anticipatamente il progetto, decidendo di affidare la panchina a Igor Tudor. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

