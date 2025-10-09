un nuovo ddl vuole controllare i social e vietarli agli under 14

La proposta DDL della Lega introduce limiti d’età per i social come Facebook, TikTok e WhatsApp e impone il consenso dei genitori fino ai 16 anni. Crescono le polemiche sul controllo digitale dei minori. La Lega ha depositato in Senato un disegno di legge per vietare ai minori di 14 anni l’uso delle piattaforme social. Il testo, a firma della senatrice Erika Stefani e del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, prevede inoltre che tra i 14 e i 16 anni l’accesso a Facebook, TikTok, Instagram, X e WhatsApp sia consentito solo previa autorizzazione dei genitori. Il governo giustifica la misura con l’urgenza di proteggere i minori dai rischi della “deriva social”: violenza online, suicidi in diretta, dipendenze, ansia e stress. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

