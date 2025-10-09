Un nuovo DDL vuole controllare i social e vietarli agli under 14
La proposta DDL della Lega introduce limiti d’età per i social come Facebook, TikTok e WhatsApp e impone il consenso dei genitori fino ai 16 anni. Crescono le polemiche sul controllo digitale dei minori. La Lega ha depositato in Senato un disegno di legge per vietare ai minori di 14 anni l’uso delle piattaforme social. Il testo, a firma della senatrice Erika Stefani e del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, prevede inoltre che tra i 14 e i 16 anni l’accesso a Facebook, TikTok, Instagram, X e WhatsApp sia consentito solo previa autorizzazione dei genitori. Il governo giustifica la misura con l’urgenza di proteggere i minori dai rischi della “deriva social”: violenza online, suicidi in diretta, dipendenze, ansia e stress. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: nuovo - vuole
Nuovo leader per i knights of ren vuole uccidere kylo in star wars
Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”
Ormai il bidet non lo vuole più nessuno neanche in Italia: ecco il nuovo trend che sta spopolando
La giunta di centrosinistra a Pavia vuole spendere un milione di euro per creare un nuovo campo nomadi. Sarebbe il terzo nella nostra città. E il tutto senza consultare i cittadini né le imprese che si trovano nell'area in cui dovrebbe sorgere il nuovo impianto. C - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo DDL vuole controllare i social e vietarli agli under 14 - La proposta DDL della Lega introduce limiti d’età per i social come Facebook, TikTok e WhatsApp e impone il consenso dei genitori fino ai 16 anni. Secondo msn.com
«Il peggiore attacco mai sferrato alla fauna selvatica in Italia». Che cosa prevede il nuovo Ddl sulla caccia - Le commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato torneranno a riunirsi mercoledì 10 settembre per discutere e plausibilmente approvare il ... Come scrive iodonna.it