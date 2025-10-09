Un nostro lutto grave L’annuncio di Enrico Mentana sciocca il mondo della televisione

9 ott 2025

Dolore immenso per Enrico Mentana, che nella serata dell’8 ottobre ha comunicato la più triste delle notizie con un post pubblicato su Instagram: “Un nostro lutto, grave”. E poi ha rivelato al suo pubblico che una persona che tanto hanno voluto bene non era purtroppo più in vita. Una presenza familiare, una voce che sapeva rassicurare anche nei mattini più grigi: questa mattina qualcosa si è spezzato, lasciando milioni di telespettatori sospesi tra incredulità e commozione. Dietro a quella calma apparente, si celava la forza di chi sa raccontare anche le tempeste con eleganza e rispetto. Lontano dai riflettori più rumorosi, lui preferiva il silenzio dei dati e la delicatezza delle parole. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

