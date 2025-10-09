Un nostro grave lutto | annuncio shock di Mentana tutti sconvolti

Personaggi tv. “ Un nostro lutto, grave ”. Sono bastate poche parole, pubblicate in serata sui social dal giornalista e direttore di Tg La7 Enrico Mentana, per scuotere profondamente il cuore di chi segue con affetto il mondo dell’informazione televisiva. Una comunicazione improvvisa, sottolineata da un dolore palpabile, che ha trovato spazio tra i post di chi ogni giorno ci accompagna con la sua voce familiare. Nelle ultime ore, la notizia ha appesantito il silenzio delle case di milioni di spettatori. Un annuncio che lascia senza parole: grave lutto in Tv. C’era chi, ogni mattina, trovava conforto nell’ascoltare quella voce pacata, capace di infondere sicurezza anche nei giorni meno luminosi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Un nostro grave lutto”: annuncio shock di Mentana, tutti sconvolti

"Un nostro lutto grave". L'annuncio di Enrico Mentana sciocca il mondo della televisione

Paolo Sottocorona, morto il meteorologo di La7: aveva 77 anni. L'annuncio di Enrico Mentana: «Un nostro grave lutto» - È morto oggi all'età di 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo italiano e volto amatissimo del piccolo schermo

Paolo Sottocorona, morto il meteorologo di La7. L'annuncio di Enrico Mentana: «Un nostro grave lutto» - Con queste poche parole Enrico Mentana ha annunciato la morte di Paolo Sottocorona, meteorologo di La7. Riporta msn.com