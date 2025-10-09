Un messaggio della banca la spaventa | donna truffata per oltre 60mila euro

L'sms di fishing e poi il bonifico di 63mila euro. Vittima della truffa telematica una 63enne, residente a Ragusa, che resasi conto dell'inganno aveva contattato i carabinieri. Lo scorso agosto era stato sequestrato il conto in cui era stata accreditata illecitamente l'ingente somma di denaro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it