Un governo provvisorio per Gaza Servirà la fiducia del popolo

Gaza, 9 ottobre 2025 – I negoziatori di Israele e Hamas hanno firmato l’accordo di pace; ora manca solo il via libera della Knesset – il parlamento israeliano – e del governo guidato dal premier Benjamin Netanyahu. Il voto del Consiglio dei ministri non sarà unanime: il leader dell’estrema destra Bezalel Smotrich, che invocava “l’annientamento totale di Gaza” pur di “offrirsi come boia”, ha già annunciato che voterà contro. In una nota ufficiale, la Presidenza di Israele ha fatto sapere che, “ alla luce della liberazione degli ostaggi e dell’arrivo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Israele, e delle chiusure previste a Gerusalemme, la celebrazione della Sukkà aperta (la festa ebraica delle capanne) prevista per la prossima domenica viene annullata ”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

