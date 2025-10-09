Un giovedì che profuma di pace | firmato l’accordo su Gaza

Questo giovedì inizia con una notizia che porta una ventata di speranza: Israele e Hamas hanno firmato l’accordo su Gaza. Una notizia che, dopo mesi di dolore e distruzione, riaccende una parola che sembrava dimenticata: pace. Sulla sua piattaforma Truth Social, Donald Trump ha commentato: “Tutti gli ostaggi saranno presto rilasciati e Israele ritirerà le truppe su una linea concordata. È il primo passo verso una pace forte, duratura ed eterna.” Dal canto suo, Hamas ha diffuso una nota in cui ringrazia i mediatori del Qatar, dell’Egitto e della Turchia, e riconosce anche gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

