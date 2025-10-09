“Nel 2020 gli hanno diagnosticato il tumore. Abbiamo lottato ogni giorno e in ogni modo. Abbiamo anche vissuto momenti incredibili insieme”. Julio Sergio torna a parlare a distanza di più di due mesi dalla morte del figlio Enzo, a 15 anni, a causa di un tumore. Lo ha fatto al Corriere della Sera, parlando degli ultimi complicati cinque anni. Enzo era in coma dopo un netto peggioramento avuto negli ultimi giorni di vita a causa di un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. “Mio figlio Enzo manca tutti i giorni. Il suo ricordo vive in ogni cosa che facciamo. Il ricordo di lui, di ciò che abbiamo fatto assieme, di ciò che eravamo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un giorno mi disse ‘sono stanco, devo riposare’. Senza l’aiuto di alcuni specialisti è dura reggere”: Julio Sergio parla della morte del figlio Enzo