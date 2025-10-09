Un futuro da fabbricare Marchesini raccoglie idee
A un anno dalle celebrazioni del 50° anniversario, Marchesini Group ha rilanciato una riflessione collettiva sul futuro. Dopo l’iniziativa in Piazza Maggiore di settembre 2024 il Gruppo Marchesini e la Fondazione Marchesini Act hanno promosso una nuova iniziativa culturale: "Act Now! Atelier dei Futuri: piccoli gesti di oggi che cambiano la storia di domani". L’evento, che si è svolto presso l’Headquarters di Pianoro con il patrocinio gratuito del Comune, è nato dall’idea di continuare a esplorare l’orizzonte dei futuri possibili, sulla base dei dati che il Gruppo aveva raccolto lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Dalla fabbrica al futuro – Il ciclo sostenibile dei veicoli elettrici" Domani, ore 15:00 Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Via Raiale 110 bis, Pescara
