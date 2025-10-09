Un foglio due parole una svolta | Trump riceve il biglietto di Rubio e annuncia la pace tra Israele e Hamas

Durante un incontro alla Casa Bianca, inizialmente dedicato a questioni di sicurezza interna, l’atmosfera è cambiata improvvisamente quando il segretario di stato Marco Rubio si è avvicinato al presidente Donald Trump, porgendogli un biglietto e sussurrandogli qualcosa all’orecchio. Il gesto, catturato dalle fotocamere dei reporter, ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti. Sul foglio, come si è poi appreso grazie a uno scatto del fotoreporter Evan Vucci dell’Associated Press, erano scritte poche ma decisive parole: "Very close" (“Molto vicino”) e la richiesta di "approvare un post sul social Truth appena possibile, in modo da poter annunciare l’accordo per primo". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

