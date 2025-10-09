Un foglio due parole una svolta | Trump riceve il biglietto di Rubio e annuncia la pace tra Israele e Hamas
Durante un incontro alla Casa Bianca, inizialmente dedicato a questioni di sicurezza interna, l’atmosfera è cambiata improvvisamente quando il segretario di stato Marco Rubio si è avvicinato al presidente Donald Trump, porgendogli un biglietto e sussurrandogli qualcosa all’orecchio. Il gesto, catturato dalle fotocamere dei reporter, ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti. Sul foglio, come si è poi appreso grazie a uno scatto del fotoreporter Evan Vucci dell’Associated Press, erano scritte poche ma decisive parole: "Very close" (“Molto vicino”) e la richiesta di "approvare un post sul social Truth appena possibile, in modo da poter annunciare l’accordo per primo". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
“Dal Foglio parole ipocrite e disinformate su The Voice of Hind Rajab: siamo indignati”
6/12 ottobre #Settimanadelladislessia UN FOGLIO INGARBUGLIATO© di Germana Bruno Quella pagina è il nemico, piena zeppa di parole, io non so come le dico sembra faccian le capriole. Si divertono a saltare ed affollano quel foglio non si possono acchia - facebook.com Vai su Facebook
Al pacifismo modello Flottilla mancano due parole: Hamas e Putin Di @claudiocerasa - X Vai su X
Dalle parole ai fatti. Due anni di intifada globale - Dai due uomini incappucciati che hanno lanciato molotov contro una sinagoga a Berlino fino all'attentato davanti a una sinagoga di Manchester, dove i fedeli stavano celebrando lo Yom Kippur ... Lo riporta ilfoglio.it
Riforma giustizia: le parole di Delmastro a Il Foglio e il dietrofront, ma il giornale pubblica l’audio - Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è nuovamente al centro della bufera dopo la pubblicazione di un colloquio con Il Foglio, in cui ha espresso giudizi estremamente critici sulla ... Riporta lettera43.it