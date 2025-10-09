Un film Minecraft 2 | Warner Bros conferma la produzione del sequel e svela la data di uscita

Il successo dell'adattamento cinematografico del popolare videogioco ha convinto lo studio a confermare la realizzazione del secondo capitolo. Warner Bros ha confermato la produzione di Un Film Minecraft 2, il sequel del progetto campione di incassi che ha quasi raggiunto quota 1 miliardo di dollari ai box office internazionali. Lo studio ha inoltre confermato la data di uscita: i fan devono segnare nei propri calendari la data del 23 luglio 2027, giorno in cui il lungometraggio debutterà nelle sale americane. I primi dettagli del sequel Jared Hess ritornerà alla regia della continuazione della storia raccontata in Un film Minecraft (qui potete leggere la nostra la recensione), di cui è stato inoltre autore della sceneggiatura insieme a Chris Galletta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un film Minecraft 2: Warner Bros conferma la produzione del sequel e svela la data di uscita

