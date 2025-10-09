Un Film Minecraft 2 è stato annunciato ufficialmente da Warner Bros con data di uscita

Game-experience.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Warner Bros. ha ufficializzato quello che molti si aspettavano: Un Film Minecraft 2 è realtà e arriverà nelle sale il 23 luglio 2027. Il seguito del blockbuster ispirato al videogioco più venduto di sempre è già in produzione e promette di tornare con la stessa energia cubettosa che ha conquistato milioni di spettatori. La notizia è stata condivisa sui canali ufficiali dello studio, confermando anche il ritorno di Jared Hess alla regia (già dietro la macchina da presa del primo film) e di Chris Galletta alla sceneggiatura. Variety ricorda che il primo Un Film Minecraft (consigliamo di leggere la nostra recensione ), uscito ad aprile 2025, è stato una sorpresa clamorosa al botteghino: 162 milioni di dollari incassati nel primo weekend negli Stati Uniti e un totale di 957 milioni globali, che lo hanno reso la seconda pellicola più redditizia dell’anno, dietro solo al remake Disney di Lilo & Stitch. 🔗 Leggi su Game-experience.it

un film minecraft 2 232 stato annunciato ufficialmente da warner bros con data di uscita

© Game-experience.it - Un Film Minecraft 2 è stato annunciato ufficialmente da Warner Bros. con data di uscita

In questa notizia si parla di: film - minecraft

Proposta per un film di minecraft: idee da non perdere

film minecraft 2 232Un film Minecraft 2: Warner Bros conferma la produzione del sequel e svela la data di uscita - Il successo dell'adattamento cinematografico del popolare videogioco ha convinto lo studio a confermare la realizzazione del secondo capitolo. Riporta movieplayer.it

film minecraft 2 232Un Film Minecraft 2 &#232; stato annunciato da Warner Bros., ha già una data di uscita - ha annunciato ufficialmente Un Film Minecraft 2, sequel della pellicola con Jack Black e Jason Momoa, che a quanto pare ha già una data di uscita nelle sale. Come scrive multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Film Minecraft 2 232