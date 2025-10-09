Un Film Minecraft 2 è stato annunciato ufficialmente da Warner Bros con data di uscita
Warner Bros. ha ufficializzato quello che molti si aspettavano: Un Film Minecraft 2 è realtà e arriverà nelle sale il 23 luglio 2027. Il seguito del blockbuster ispirato al videogioco più venduto di sempre è già in produzione e promette di tornare con la stessa energia cubettosa che ha conquistato milioni di spettatori. La notizia è stata condivisa sui canali ufficiali dello studio, confermando anche il ritorno di Jared Hess alla regia (già dietro la macchina da presa del primo film) e di Chris Galletta alla sceneggiatura. Variety ricorda che il primo Un Film Minecraft (consigliamo di leggere la nostra recensione ), uscito ad aprile 2025, è stato una sorpresa clamorosa al botteghino: 162 milioni di dollari incassati nel primo weekend negli Stati Uniti e un totale di 957 milioni globali, che lo hanno reso la seconda pellicola più redditizia dell’anno, dietro solo al remake Disney di Lilo & Stitch. 🔗 Leggi su Game-experience.it
