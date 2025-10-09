Un film al giorno visto e disegnato La dedica al cinema di Stefano Ricci

Un film al giorno, guardato la mattina e disegnato al pomeriggio. Così per 189 giorni. Carta vellutata e gessetti colorati, Stefano Ricci ha realizzato un personale manifesto dei film in programmazione al Modernissimo. Uno al giorno per l’intera prima stagione cinematografica. Una "maratona matta", come l’ha definita l’artista bolognese, diventata un volume, ‘Li ho visti’ (ed Cineteca) che sarà presentato oggi alle 17,45 al Modernissimo, prima del film di Wes Anderson ‘Il treno per Darjeeling’. Disegnatore di fama internazionale, sin dagli esordi Ricci dialoga con i linguaggi di teatro, danza, cinema, musica e arti grafiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un film al giorno, visto e disegnato. La dedica al cinema di Stefano Ricci

