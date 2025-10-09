Un Festival a tutto rock Sei band al Go Down infiammeranno il Bloom

Un festival con tutte le facce contemporanee del rock, dall'acid allo stoner, dallo sludge metal al prog all'alternative, per una lunga serata in cui sfileranno 6 band. E poi un concerto in cui si intrecceranno ritmi e suoni della musica popolare del Mediterraneo e del sud del mondo. Sono i due appuntamenti per il fine settimana al Bloom di Mezzago. Sabato alle 20.45 il palco di via Curiel ospiterà il " Go Down Festival ", che proporrà una manciata di band storiche della label Go Down Records, accanto a nuove leve e ospiti speciali. Ad alternarsi sul palco saranno lo stoner rock dei Mangrooves e il prog-crossover dei Percossa Fossile; dalle 22 spazio allo sludge metal dei Malota e al doomgaze dei Bosco Sacro, un mix di doom metal, ambient, shoegaze, dream-pop e trip hop.

