Un femminicidio a Pesaro nel ’600 Svelato il segreto del San Bartolo
Un " femminicidio " a Pesaro agli inizi del Seicento. È la scoperta che verrà documentata, assieme ad altre, sabato 11 e domenica 12 ottobre nel Cenobio di San Bartolo, quando, in occasione delle giornate d’autunno del Fai (Fondo per l’ambiente italiano), sarà presentato il restauro delle due pale sovrastanti i due altari laterali, "afflitte" da patine di nerofumo causato da candele. Un intervento eseguito magistralmente da Giorgia Tinchini con Romeo Bigini e commissionato dal professor Giorgio Aceto, uno dei comproprietari del complesso, che aveva già contribuito nel 2002 al recupero della tela sovrastante l’altare maggiore insieme all’Ente Parco San Bartolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - pesaro
Un uomo ha ucciso la moglie e un figlio. Ha ridotto una figlia in fin di vita. Femminicidio/figlicidio. Le stesse dinamiche, le stesse parole. Gli stessi orrori. La stessa incredulità. La stessa solitudine. #femminicidio #violenzamaschilecontroledonne #violenzadigen - facebook.com Vai su Facebook