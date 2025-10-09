un ecografo palmare e un giardino donati al morelli

Insieme per la vita. per il Morelli. Un ecografo palmare per le cure palliative e un giardino rigenerato a disposizione dei pazienti: una doppia donazione per l’ ospedale di Sondalo da parte dell’associazione Insieme per vincere, grazie all’impegno dei suoi volontari e alla generosità dei valtellinesi. L’acquisto del nuovo dispositivo soddisfa un’esigenza sia per l’attività del reparto sia per le cure domiciliari, mentre lo spazio verde antistante il quinto padiglione offre ai pazienti nuove opportunità di fruizione, anche dal punto di vista della riabilitazione. "Per il sistema sanitario, i nostri ospedali e l’intero territorio, Insieme per vincere rappresenta una certezza, un’associazione presente e attenta – sottolinea con soddisfazione e orgoglio il direttore generale Ida Ramponi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

