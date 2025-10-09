Un corto contro la violenza | Kaira debutta alla Festa di Roma

Il cortometraggio La leggenda di Kaira di Emanuela Del Zompo sarà presentato il 15 ottobre alle 16.30 alla Festa del Cinema di Roma, nello spazio della Fondazione Roma Lazio Film Commission presso l’Auditorium Parco della Musica, a Roma. Un appuntamento che intreccia cinema, cultura e impegno civile. L’evento Grazie al sostegno della Fondazione Roma Lazio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Un corto contro la violenza: Kaira debutta alla Festa di Roma

