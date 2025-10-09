Un contributo per la gente che ha bisogno tentata estorsione a un imprenditore nella Locride

È scattata alle prime ore dello scorso 6 ottobre l’operazione della polizia di Stato, coordinata dalla procura di Reggio Calabria, che ha condotto al fermo di due persone della Locride, accusate di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.L’attività della Squadra mobile ha consentito, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

contributo gente ha bisognoIl metodo della 'ndrangheta, "Un contributo per chi ha bisogno": due fermi per tentata estorsione nella Locride - Dopo ripetute visite in un cantiere di Caulonia, la coppia ha incontrato il titolare rimproverandolo per aver iniziato i lavori senza “aver bussato da nessuna parte” e pretendendo una "mano d'aiuto" p ... Come scrive msn.com

