Un chilo e mezzo di stupefacenti La polizia arresta un giovane

Trovato con un chilo e mezzo di marijuana e hashish: arrestato. È successo martedì pomeriggio quando, nell’ambito di servizi di controllo del territorio mirati e diretti anche al contrasto della cessione e del consumo delle sostanze stupefacenti, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di pubblica sicurezza di Lugo hanno intercettato un’automobile che presentava uno dei due fari anteriori non funzionante. Durante il controllo l’autista, un giovane italiano, si è subito mostrato agitato. Gli agenti si sono insospettiti per un forte odore riconducibile a una sostanza stupefacente e, dopo accurate verifiche del veicolo, il ragazzo, vistosi scoperto, ha consegnato loro un borsone con all’interno celate diverse dosi di hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 1,5 chili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un chilo e mezzo di stupefacenti. La polizia arresta un giovane

In questa notizia si parla di: chilo - mezzo

Catania, un chilo e mezzo di cocaina nascosto nella tappezzeria: arrestato un 24enne

Ares scova un chilo e mezzo di cocaina in una tappezzeria, arrestato il figlio del titolare dell'attività

Aveva allestito in casa un laboratorio della droga: sequestrato un chilo e mezzo di stupefacente

Mezzo chilo di droga, 47enne arrestato dai Carabinieri Leggi tutto: - facebook.com Vai su Facebook

Ancora troppo #spreco alimentare in Italia: oltre mezzo chilo a testa ogni settimana, con i dati più alti al Sud. Frutta, verdura e pane gli alimenti che vengono buttati più spesso. #Tg1 Elena Biggioggero - X Vai su X

Un chilo e mezzo di stupefacenti. La polizia arresta un giovane - Aveva in auto un borsone con dosi di marijuana e hashish. Riporta msn.com

Lugo, “guardi che un fanale dell’auto non funziona”: la Polizia lo ferma e scopre un chilo e mezzo tra marijuana e hashish - Nel pomeriggio di ieri, 7 ottobre, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un italiano per la detenzione di 1,5 kg lordi di ... Riporta corriereromagna.it