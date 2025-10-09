Un bonus in più per l’acqua | come fare per richiederlo
Un nuovo bonus per l’acqua per gli abitanti del comune di Monza. È il Bonus idrico integrativo 2024, aiuto economico che potranno chiedere i monzesi fino alle 23:59 del 14 novembre 2025 attraverso un portale online dedicato o una domanda cartacea da fare nei giorni prestabiliti.Cos’è e a chi è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: bonus - acqua
Bonus idrico per bollette dell’acqua anche nel 2025: chi ne ha diritto
Luce, gas, acqua: cosa sono i bonus sociali per disagio economico
Bonus sociali 2025: luce, gas, acqua e rifiuti, come funzionano gli sconti in bolletta
#monzanews #bonusidrico #infoutili E' possibile presentare domanda per il Bonus Idrico Integrativo 2024, destinato ai residenti in condizioni di disagio economico. Scadenza presentazione domande: 14 novembre 2025 Possono presentare doman - facebook.com Vai su Facebook
Bonus psicologo 2025, problemi per fare domanda. Fondi esauriti in pochi giorni? - Le domande possono essere presentate fino al 14 novembre 2025, esclusivamente in modalità telematica tramite il ... Si legge su gazzetta.it
Bonus psicologo 2025, quando fare domanda e come potrebbe cambiare. Ma privatamente quanto costa una seduta? - Per il bonus psicologo 2025 sarà possibile presentare domanda sul portale dell'Inps dal 15 settembre fino al 14 novembre. Scrive quotidiano.net