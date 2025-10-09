Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi nei cieli della Toscana: un forte boato è stato avvertito in diverse zone della Regione, fino ad essere udito addirittura in Emilia-Romagna, cosa che ha portato al decollo di due caccia Eurofighter dell'Aeronautica militare italiana. I due aerei, partiti dall'aeroporto di Grosseto, sono intervenuti per un giro di ricognizione. Si sarebbe trattato, dunque, di quello che in gergo militare viene definito scramble. Il rumore anomalo sarebbe stato udito fra la Toscana e l'Emilia-Romagna, generando un certo panico. In particolare molte segnalazioni sono arrivate dalla zona di Arezzo, ma anche da Forlì, Ravenna e Faenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un boato fortissimo, due caccia italiani sono decollati d'urgenza: cosa è successo