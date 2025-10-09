Un boato fortissimo due caccia italiani sono decollati d' urgenza | cosa è successo
Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi nei cieli della Toscana: un forte boato è stato avvertito in diverse zone della Regione, fino ad essere udito addirittura in Emilia-Romagna, cosa che ha portato al decollo di due caccia Eurofighter dell'Aeronautica militare italiana. I due aerei, partiti dall'aeroporto di Grosseto, sono intervenuti per un giro di ricognizione. Si sarebbe trattato, dunque, di quello che in gergo militare viene definito scramble. Il rumore anomalo sarebbe stato udito fra la Toscana e l'Emilia-Romagna, generando un certo panico. In particolare molte segnalazioni sono arrivate dalla zona di Arezzo, ma anche da Forlì, Ravenna e Faenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: boato - fortissimo
Incendio in un'azienda agricola a Pontecagnano: "Un boato fortissimo"
Esplosione in una palazzina, boato fortissimo e fiamme: la situazione
Boato fortissimo sulla città per il passaggio a bassa quota di due aerei da guerra [VIDEO]
Forte boato poco fa avvertito in direzione del centro cittadino... - facebook.com Vai su Facebook
Un boato fortissimo, due caccia italiani sono decollati d'urgenza: cosa è successo - Nel pomeriggio di oggi un forte boato è stato avvertito nei cieli della Toscana: da Grosseto sono decollati due caccia eurofighter ... Da msn.com
Forti boati oggi a Ravenna e Forlì, paura in Romagna. Partiti due caccia da Grosseto: cos’è successo - Ma molti cittadini si sono spaventati affacciandosi alle finestre o uscendo in strada. Riporta msn.com