Un asteroide sfiora la Terra senza essere rilevato | scoperto solo ore dopo il passaggio
Parigi, 9 ottobre 2025 – Un piccolo asteroide ha attraversato lo spazio a una distanza sorprendentemente ravvicinata dalla Terra, passando più vicino di molti satelliti in orbita. Il punto è che lo ha fatto senza essere individuato, almeno fino a diverse ore dopo. A confermarlo è stata l’ Agenzia Spaziale Europea (ESA), che ha spiegato come l’oggetto sia stato rilevato solo successivamente grazie ai radar, a circa 265 miglia (425 chilometri) sopra l’Antartide, un’altitudine simile a quella della Stazione Spaziale Internazionale. Ecco cosa è successo. L’asteroide non rappresentava un pericolo per la Terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: asteroide - sfiora
Asteroide “sfiora” la Terra, ma è stato scoperto solo dopo: era alla stessa altitudine della Stazione spaziale
Asteroide sfiora la Terra: "Il passaggio più ravvicinato dell’anno"
Un asteroide sfiora la Terra, scoperto solo poche ore dopo. Con un diametro di 3 metri, non costituiva un pericolo. #ANSA - X Vai su X
O evento de Tunguska, em 30 de junho de 1908, permanece como um dos maiores mistérios cósmicos já testemunhados pela humanidade. Um objeto celeste, talvez um asteroide, talvez um cometa, explodiu na atmosfera da Sibéria com força tamanha que - facebook.com Vai su Facebook
Asteroide sfiora la Terra: "Il passaggio più ravvicinato dell’anno" - Un piccolo asteroide, scoperto solo ore dopo il passaggio, ha sfiorato la Terra il 1° ottobre a soli 428 km di altitudine. Segnala msn.com
Asteroide a 400 km dalla Terra: il passaggio più vicino dell’anno - Il passaggio, tuttavia, non rappresenta un record assoluto e solamente nel 2020 un altro asteroide, 2020 VT4, era transitato a soli 370 chilometri dalla Terra, un po’ più vicino di questo recente ... Riporta hdblog.it