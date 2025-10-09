Un asteroide sfiora la Terra senza essere rilevato | scoperto solo ore dopo il passaggio

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi, 9 ottobre 2025 – Un piccolo asteroide ha attraversato lo spazio a una distanza sorprendentemente ravvicinata dalla Terra, passando più vicino di molti satelliti in orbita. Il punto è che lo ha fatto  senza essere individuato, almeno   fino a diverse ore dopo. A confermarlo è stata l’ Agenzia Spaziale Europea (ESA), che ha spiegato come l’oggetto sia stato rilevato solo successivamente grazie ai radar, a circa 265 miglia (425 chilometri) sopra l’Antartide, un’altitudine simile a quella della Stazione Spaziale Internazionale. Ecco cosa è successo. L’asteroide non rappresentava un pericolo per la Terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

