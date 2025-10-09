Un asilo tutto in legno modellato come i Lego | sorgerà a San Marco in Lamis
A San Marco in Lamis, in via La Piscopia, dove un tempo c'era la scuola elementare San Domenico Savio, sorgerà un asilo costruito con un particolare tipo di legno proveniente dalla Norvegia, modellato esattamente come con i Lego, naturale e sostenibile. L’opera nasce dalla collaborazione tra lo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: asilo - tutto
Asilo nido, tutto rinviato: "Ma l’anno prossimo aprirà"
Pellezzano, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo asilo nido di "Cologna"
Bonus Asilo Nido, dal 2026 cambia tutto: fai attenzione a quello che devi fare
Celeste e Frozen: super coccolati dalle tate in asilo. Se tutto andrà bene....valigette in vista per giovedì! - facebook.com Vai su Facebook
Un asilo tutto in legno modellato come i Lego: sorgerà a San Marco in Lamis - A San Marco in Lamis, in via La Piscopia, dove un tempo c'era la scuola elementare San Domenico Savio, sorgerà un asilo costruito con un particolare tipo di legno proveniente dalla Norvegia, modellato ... Riporta foggiatoday.it