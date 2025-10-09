Un anno in più all’uomo che ha fatto ricorso contro condanna Pelicot

Roma, 9 ott. (askanews) – Un anno in più di carcere alluomo che ha fatto ricorso contro la condanna per lo stupro di Gisèle Pelicot: lo ha deciso – scrive la stampa francese – la Corte d’appello di Nimes, nel Sud della Francia. Husamettin Dogan, 44 anni, di origini turche, si era dichiarato innocente, nonostante le immagini video mostrate in tribunale che lo ritraevano mentre penetrava Gisèle Pelicot immobile. La sua condanna a 9 anni in primo grado è stata ora innalzata di un anno, a 10 anni. L’accusa aveva chiesto una pena di 12 anni di reclusione per Dogan, il quale sosteneva di essere stato “vittima” di Dominique Pelicot. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

