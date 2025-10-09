Un anno in più all’uomo che ha fatto ricorso contro condanna Pelicot
Roma, 9 ott. (askanews) – Un anno in più di carcere all’uomo che ha fatto ricorso contro la condanna per lo stupro di Gisèle Pelicot: lo ha deciso – scrive la stampa francese – la Corte d’appello di Nimes, nel Sud della Francia. Husamettin Dogan, 44 anni, di origini turche, si era dichiarato innocente, nonostante le immagini video mostrate in tribunale che lo ritraevano mentre penetrava Gisèle Pelicot immobile. La sua condanna a 9 anni in primo grado è stata ora innalzata di un anno, a 10 anni. L’accusa aveva chiesto una pena di 12 anni di reclusione per Dogan, il quale sosteneva di essere stato “vittima” di Dominique Pelicot. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: anno - uomo
Disperso Jimmy Zolezzi, padre dell’uomo morto un anno fa nelle sabbie mobili del lago di Giacopiane
Disperso Jimmy Zolezzi, padre dell’uomo morto un anno fa nelle sabbie mobili del lago di Giacopiane
Il West Nile è arrivato in Italia nel 1998, portato dalle zanzare. Ma solo nel 2008 ha cominciato a colpire l’uomo. Anche quest'anno è tornato a circolare con dieci casi confermati e un decesso, concentrati nel Lazio
Un anno senza Sammy Basso. Il 5 ottobre 2024 se ne andava per sempre l’uomo che, più di ogni altro, ha fatto conoscere la progeria, la malattia di cui era affetto il 28enne. A Tezze sul Brenta, dove vive la famiglia, la commozione è ancora forte. - facebook.com Vai su Facebook