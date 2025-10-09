Un anno con qualche picco ma non un positivo Passaro lascia mister Tarpani dopo 14 anni

"Dopo tantissimi anni insieme io e Roberto (allenatore) abbiamo deciso di intraprendere strade diverse": lo ha annunciato il 24enne campione di tennis umbro, Francesco Passaro, attuale numero 139 del mondo, con il miglior risultato in classifica raggiunto nel 2025 a febbraio numero 88 dell'Atp. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it