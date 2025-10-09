Un angolo di Africa alle pendici dell' Etna | tra dromedari marabu’ africani e tartarughe giganti

Cataniatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Festival "Le Vie dei Tesori" Sicilia Gaia propone un’esperienza in fattoria africana alle pendici dell’Etna. Saremo ospiti da Gjmàla, secondo allevamento di “camelidi” presente in tutta Europa, unico in Italia.Sarà un’occasione per scoprire una realtà incredibile. Potrete. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: angolo - africa

Canadair si schianta sulle pendici dell’Etna I video - Le immagini del drammatico incidente avvenuto nel corso di operazioni di spegnimento di un incendio. Scrive panorama.it

Museo e Casa delle Farfalle alle pendici dell’Etna: viaggio nel cuore della Terra - Un itinerario multidisciplinare che rende ancor più originale il nuovo polo museale, culturale e naturalistico sulle pendici ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Angolo Africa Pendici Etna