Un Amore di Fotografia | due giornate dedicate all’arte fotografica con laboratori incontri e mostre

Chietitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 e domenica 19 ottobre, Palazzo Valignani, a Torrevecchia Teatina, ospiterà “Un Amore di Fotografia”, due giornate interamente dedicate allarte fotografica con laboratori, incontri e mostre. L’evento, a ingresso gratuito, sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

