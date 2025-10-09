Un Amore di Fotografia | due giornate dedicate all’arte fotografica con laboratori incontri e mostre

Sabato 18 e domenica 19 ottobre, Palazzo Valignani, a Torrevecchia Teatina, ospiterà “Un Amore di Fotografia”, due giornate interamente dedicate all’arte fotografica con laboratori, incontri e mostre. L’evento, a ingresso gratuito, sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

