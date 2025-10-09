Un altro orso morto in Trentino il suo ritrovamento non era stato reso noto per indagare sull'ipotesi bracconaggio

L'orsa F32 è stata trovata morta in Val di Sole lo scorso marzo, ma la notizia è stata resa nota solo ora per chiarire eventuali responsabilità umane, poi escluse. La convivenza tra orsi e attività umane rimane estremamente complessa: restano aperti altri casi recenti di orsi uccisi o ritrovamenti sospetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: altro - orso

Un altro orso trovato morto in Abruzzo: “Era in avanzato stato di decomposizione”

Orso, l’insostituibile. Una carica mondiale: "Un altro anno al top”

È successo a Numata. Un altro orso ha aggredito e ucciso un uomo. L'allarme per i plantigradi nel paese e l'aumento delle aggressioni - facebook.com Vai su Facebook

È successo a Numata. Un altro orso ha aggredito e ucciso un uomo. L'allarme per i plantigradi nel paese e l'aumento delle aggressioni - X Vai su X

Un altro orso morto in Trentino, il suo ritrovamento non era stato reso noto per indagare sull’ipotesi bracconaggio - L'orsa F32 è stata trovata morta in Val di Sole lo scorso marzo, ma la notizia è stata resa nota solo ora per chiarire eventuali responsabilità umane ... Si legge su fanpage.it

Antonio Cappellini, l’anziano morto in Trentino e l’ipotesi dell’orso. Un Comitato chiede di indagare - Castelleone (Cremona), 23 agosto 2025 – La notizia della sua morte risale allo scorso 8 agosto: Antonio Cappellini, 79enne nativo di Vailate ma residente da anni a Castelleone, stava trascorrendo le ... Segnala ilgiorno.it