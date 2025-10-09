Un aereo super cargo | cosa sappiamo del nuovo velivolo della Cina
Lavori in corso in Cina per lo sviluppo di una nuova generazione di aerei da trasporto strategico utili ad espandere la portata globale delle forze armate del Paese. Un documento tecnico diffuso sui social contiene la bozza di un progetto - con tanto di requisiti prestazionali - di un futuro velivolo pesante dotato di una configurazione BWB (Blended-Wing-Body), ossia un design aeronautico in cui la fusoliera e le ali sono integrate in un'unica struttura continua, in netto contrasto rispetto alle piattaforme esistenti come lo Y-20. Ecco che cosa sappiamo in merito a questo dossier. Il nuovo aereo cargo della Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: aereo - super
È un uccello... È un aereo.... No, è SUPERPIPPO: son passati ben 60 anni da quell'Ottobre 1965, in cui Pippo, dopo aver ingoiato una speciale nocciolina, si trasformò per la prima volta nel Supereroe di cui Topolinia non sapeva di avere bisogno, e il Topolino - facebook.com Vai su Facebook
Aereo passeggeri cinese diretto a Milano Malpensa a 100 metri dalla collisione con un cargo nei cieli russi. Un pilota all'altro: «Perché questa manovra?» - Le registrazioni audio che circolano già dal fine settimana sui social media cinesi, suggeriscono che il controllore di volo russo si possa esser trovato in difficoltà manovrando contemporaneamente ... Riporta ilmessaggero.it
Aereo passeggeri cinese diretto a Milano Malpensa a 100 metri dalla collisione con un cargo nei cieli russi. Un pilota all'altro: «Perché questa manovra?» - Due aerei cinesi, uno passeggeri diretto da Shanghai a Milano e un cargo, si sono ritrovati a 90- Segnala ilmessaggero.it