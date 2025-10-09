Ultimo weekend mite poi torna l’autunno sull’Italia

Ore contate per l’ottobrata: ci attende un ultimo fine settimana mite, poi il quadro atmosferico volgerà verso un graduale cambiamento all’inizio della prossima settimana. Sole diffuso, massime sopra media e mari ancora tiepidi saranno i protagonisti di queste ore, con qualche disturbo locale sulle isole maggiori. Un caldo fuori stagione fino a lunedì La persistenza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ultimo weekend mite, poi torna l’autunno sull’Italia

In questa notizia si parla di: ultimo - weekend

Tutti i mercatini del mese a Como, ecco dove sono nell'ultimo weekend di luglio

I migliori libri della settimana da leggere nell'ultimo weekend di luglio

Le migliori gite per un ultimo weekend di luglio non lontano da Milano

Ultimo weekend della Sagra dei Funghi di Cusano Mutri! È l’ultimo fine settimana per vivere la magia della nostra Sagra: tra stand gastronomici, artigiani, passeggiate e tanta musica live. Si parte stasera con il “Trio delle Meraviglie”! NON MANCATE Tutte - facebook.com Vai su Facebook

A Roma si è tenuto nell’ultimo weekend il Romics, la grande festa della creatività. E come ogni anno era presente anche la filatelia di Poste Italiane con uno speciale folder realizzato per l’occasione. #TGPoste #PosteItaliane ? https://tgposte.poste.it/tgposte/ - X Vai su X

Che tempo farà nei prossimi giorni? Sole e caldo in aumento almeno fino al weekend - Blitz Quotidiano Torna l’anticiclone sull’Italia, portando sole e temperature miti almeno fino al prossimo weekend. Come scrive blitzquotidiano.it

Meteo, weekend stabile e mite poi aria fredda? La tendenza - Secondo weekend di ottobre soleggiato e molto mite con solo qualche episodio instabile sulle Isole. meteo.it scrive