Ultimissime Juve LIVE | novità sul rinnovo di Yildiz ecco il candidato in pole position per il ruolo di direttore sportivo Tonali apre a un ritorno in Serie A?

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 9 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 5 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità sul rinnovo di Yildiz, ecco il candidato in pole position per il ruolo di direttore sportivo, Tonali apre a un ritorno in Serie A?

In questa notizia si parla di: ultimissime - juve

Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato adesso può finire in Premier League! Le ultimissime

Ultimissime Juve LIVE: dopo il pareggio contro la Reggiana i bianconeri partono per il ritiro in Germania, l’elenco dei convocati

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani

Le ultimissime sulla #Juve Leggile qui https://www.juventusnews24.com/ultimissime-juve-live-notizie-tempo-reale/ - facebook.com Vai su Facebook

#Buffon: “Con la #Juventus ho vinto 13 Scudetti, non 11. Ci sono pure quelli vinti sul campo e revocati. Italia? Serve attaccamento alla maglia. Ottimo impatto di #Gattuso. Al 90% andremo allo spareggio. Le ultime partite del girone dovranno prepararci per arri - X Vai su X

Tudor: "Siamo la Juve e il pari non basta. Modric? Speriamo domani faccia cag**e" - Io ho già commentato il gol che abbiamo con il Villarreal. Da msn.com

Juventus, Openda e Zhegrova: la presentazione LIVE alle 14.30 - 30 vengono presentati ufficialmente gli ultimi due acquisti bianconeri, Lois Openda ed Edon Zhegrova. Scrive sport.sky.it