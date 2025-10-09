Ultimi giorni di Ottobrata | sole e caldo anomalo prima del cambio meteo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Temperature sopra la media e mari ancora caldi. L’Italia sta vivendo gli ultimi scampoli dell’Ottobrata, con sole, clima mite e temperature ben oltre la media stagionale. Secondo gli esperti, fino a lunedì prossimo il tempo resterà stabile e quasi primaverile, fatta eccezione per qualche pioggia isolata che non comprometterà il bel tempo. Il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, conferma la presenza di un robusto anticiclone centrato sull’Inghilterra, che garantisce condizioni di alta pressione e cieli sereni su gran parte della Penisola. Mari italiani ancora da bagno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

ultimi giorni ottobrata soleL’ottobrata sull’Italia sta per finire, ecco l’ultimo weekend caldo: le previsioni meteo - Ultimi scampoli di ‘ottobrata’ sull’Italia prima del cambio meteo previsto durante la prossima settimana. msn.com scrive

Meteo: Ottobrata, il picco nei prossimi giorni, ecco quando finirà - Sole, bel tempo e temperature in aumento sono le naturali conseguenze del consolidamento di un'area di alta pressione, il cui centro motore, collocato a ridosso del Regno Unito, estende la sua positiv ... Segnala ilmeteo.it

