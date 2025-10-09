Ultimi giorni di Ottobrata | sole e caldo anomalo prima del cambio meteo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Temperature sopra la media e mari ancora caldi. L’Italia sta vivendo gli ultimi scampoli dell’Ottobrata, con sole, clima mite e temperature ben oltre la media stagionale. Secondo gli esperti, fino a lunedì prossimo il tempo resterà stabile e quasi primaverile, fatta eccezione per qualche pioggia isolata che non comprometterà il bel tempo. Il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, conferma la presenza di un robusto anticiclone centrato sull’Inghilterra, che garantisce condizioni di alta pressione e cieli sereni su gran parte della Penisola. Mari italiani ancora da bagno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

