Ultimati il marciapiede e l' illuminazione sulla strada d' ingresso al centro abitato

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Completati i lavori per il marciapiede in viale Risorgimento, si tratta di un'opera “importantissima” perché “una vera e propria porta d'ingresso alla città”, fanno sapere dal Comune.Soddisfatto il sindaco Guido Di Leone: “Questo intervento, atteso da tempo e fondamentale per la comunità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultimati - marciapiede

Macerata, nuove luci in corso Cairoli: ultimati i lavori di restyling. Potenziata anche la visibilità pedonale - MACERATA Marciapiedi illuminati, maggior sicurezza e colpo d’occhio serale davvero cambiato per corso Cairoli. Scrive corriereadriatico.it

Perugia, a Cenerente petizione per strada della Forcella: «Servono luci, segnaletica e marciapiede» - Chiedono questo i residenti del quartiere di Cenerente per migliorare le condizioni di sicurezza di strada della ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimati Marciapiede Illuminazione Strada