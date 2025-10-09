Ultimati il marciapiede e l' illuminazione sulla strada d' ingresso al centro abitato
Completati i lavori per il marciapiede in viale Risorgimento, si tratta di un'opera "importantissima" perché "una vera e propria porta d'ingresso alla città", fanno sapere dal Comune.Soddisfatto il sindaco Guido Di Leone: "Questo intervento, atteso da tempo e fondamentale per la comunità.
