Uliveto secolare di Molinara | i risultati del progetto SOil verso una pubblicazione scientifica internazionale

Tempo di lettura: 2 minuti La cooperativa agricola Terre di Molinara ha presentato i risultati del progetto S.Oil, iniziativa sostenuta dalla Regione Campania e dedicata allo studio della salute dell’oliveto secolare e all’innovazione sostenibile in agricoltura. L’incontro divulgativo si è tenuto presso la Masseria Olivola a Benevento alla presenza del responsabile della misura regionale. Le analisi realizzate dall’ Università del Sannio, partner scientifico del progetto, hanno restituito dati significativi sullo stato di vitalità delle piante e sulla qualità dei suoli del territorio molinarese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Uliveto secolare di Molinara: i risultati del progetto S.Oil verso una pubblicazione scientifica internazionale