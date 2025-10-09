UEFA e diritti Champions League | contatti con Netflix per il futuro dello streaming

Calcionews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La UEFA punta ai colossi dello streaming: trattative con Netflix per ampliare la diffusione globale della Champions League La UEFA guarda al futuro dei diritti televisivi della Champions League e apre le porte ai colossi dello streaming. Dopo anni di accordi con broadcaster tradizionali e piattaforme digitali già consolidate, l’organizzazione calcistica europea sta valutando nuove . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

uefa e diritti champions league contatti con netflix per il futuro dello streaming

© Calcionews24.com - UEFA e diritti Champions League: contatti con Netflix per il futuro dello streaming

In questa notizia si parla di: uefa - diritti

Onu, esperti Consiglio per i Diritti Umani chiedono esclusione Israele da competizioni Uefa e Fifa: “Organismi sportivi non chiudano un occhio”

La Champions su Netflix? La Uefa apre agli streaming per i diritti tv (Daily Mail)

uefa diritti champions leagueUEFA e diritti Champions League: contatti con Netflix per il futuro dello streaming - La UEFA punta ai colossi dello streaming: trattative con Netflix per ampliare la diffusione globale della Champions League La UEFA guarda al futuro dei diritti televisivi della Champions League e apre ... Da calcionews24.com

uefa diritti champions leagueLa Uefa vuole attrarre i colossi dello streaming: contatti con Netflix per i diritti Champions League - La UEFA sta riscrivendo le regole del gioco per i diritti TV delle sue competizioni e il futuro sembra parlare la lingua dello streaming globale. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Uefa Diritti Champions League