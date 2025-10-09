UeD Martina De Ioannon sbotta dopo le insinuazioni di Ciro | Cose mai accadute per fare vittimismo
Martina De Ioannon ha tradito Ciro Solimeno? Lei replica alle insinuazioni dell’ex. Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si erano innamorati nella trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, fuori dal programma con la loro complicità e la loro unione avevano fatto ricredere tutti coloro che all’inizio non credevano nel loro amore. Martina De Ioannon (Foto Ig @martideioannon ) Ad un certo punto però la loro relazione è giunta al capolinea, sono stati loro ad annunciare la rottura sui social la scorsa settimana. Tra le varie cose ai fan hanno detto: “ Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: martina - ioannon
Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle critiche sui presunti ritocchini estetici
Martina De Ioannon sull’uso della chirurgia: “Mi dicono che ho la plastica in faccia, ma ho rifatto solo il naso”
Uomini e Donne, Ciro Solimeno è un fiume in piena: sbotta contro le critiche alla sua relazione con Martina De Ioannon
Nelle ultime settimane si è parlato insistentemente di un avvicinamento tra Gianmarco e Martina De Ioannon - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, Martina De Ioannon attacca Ciro: “Momento vittima, non ho mai tradito”/ Pioggia di critiche - Martina De Ioannon nega di aver tradito Ciro: le repliche al veleno sui social ... Come scrive ilsussidiario.net
Uomini e Donne, Martina De Ioannon sbotta contro Ciro: “Basta fare la vittima” - La scorsa settimana è arrivata la notizia inaspettata della fine della storia d’amore di Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. Secondo dailynews24.it