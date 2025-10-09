Martina De Ioannon ha tradito Ciro Solimeno? Lei replica alle insinuazioni dell’ex. Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si erano innamorati nella trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, fuori dal programma con la loro complicità e la loro unione avevano fatto ricredere tutti coloro che all’inizio non credevano nel loro amore. Martina De Ioannon (Foto Ig @martideioannon ) Ad un certo punto però la loro relazione è giunta al capolinea, sono stati loro ad annunciare la rottura sui social la scorsa settimana. Tra le varie cose ai fan hanno detto: “ Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

UeD, Martina De Ioannon sbotta dopo le insinuazioni di Ciro: "Cose mai accadute per fare vittimismo"