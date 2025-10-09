Ue | Rizzo ' Salis libera perché Europa affama agricoltori e ha bisogno di attaccare Orban'
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Perché Ilaria Salis dovrebbe ringraziare il presidente Orban? Perché se non fosse stata in Ungheria, ma in un altro Paese dell'Europa, come la Francia o la Germania, oggi sarebbe ancora in galera. Mentre invece, dato che il pensiero unico del totalitarismo globalista e liberista, lo stesso che ispira l'Ue affamatrice dell'agricoltura italiana con riforme che danneggiano i custodi della terra, ha bisogno di attaccare Orban, una come lei è diventata parlamentare europea invece di stare al gabbio". Lo ha affermato Marco Rizzo coordinatore nazionale di Democrazia sovrana e popolare, annunciando "Sovranità su territorio, cibo, sviluppo economico e agricolo" a cura degli "agricoltori italiani" in programma stasera alle 20. 🔗 Leggi su Iltempo.it
