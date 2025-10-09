Ue | mozione di sfiducia M5S voterà con i Patrioti

Oggi l’Eurocamera si esprime su due «mozioni di censura» (cioè sfiducia) alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. La prima è quella firmata destra dei Patrioti (PfE), gruppo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Ue, eurodeputato minaccia azioni legali contro von der Leyen: “False le accuse di ingerenza di Mosca sulla mozione di sfiducia”

La Ue: «C'è Mosca dietro la mozione di sfiducia a von der Leyen». Putin pianifica un attacco con 2.000 droni contro l'Ucraina 

La rivelazione dell'Ue: "C'è la Russia dietro la mozione di sfiducia a Ursula"

ue mozione sfiducia m5sIn Europa il M5s voterà con Vannacci la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen - “In Francia Melanchon e Le Pen hanno votato insieme per mandare a casa Bayrou. Da ilfoglio.it

ue mozione sfiducia m5s**Ue: c.sinistra diviso su Von der Leyen, riformisti Pd 'M5S con destra, quale alleanza?'** - Si era detto che il confronto era rinviato al termine della tornata elettorale delle regionali. Scrive iltempo.it

