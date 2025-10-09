Ue il cancelliere tedesco Merz | Il taglio ai motori a combustione non sia drastico

Il passaggio definitivo dai veicoli con motore a combustione ai veicoli elettrici in Europa, fissato per il 2035, non deve avvenire con un “taglio drastico” dei primi a favore dei secondi. A dirlo è stato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, nel corso della conferenza stampa dopo il vertice sull’industria automobilistica tenutosi a Berlino. “Basandomi su ciò che posso fare nell’Unione Europea e con i nostri partner nell’Unione Europea, voglio esprimermi in questo senso. S e dipendesse da me, e farò tutto il possibile per riuscirci, non ci sarà un taglio così drastico nel 2035. Abbiamo bisogno di un’apertura qui, abbiamo bisogno della flessibilità adeguata”, ha spiegato Merz, sottolineando che “Ciò non significa che ora stiamo tornando indietro, che stiamo tornando alle vecchie tecnologie, ma piuttosto che vogliamo andare avanti insieme con l’elettromobilità e altre forme di sistemi di propulsione a impatto climatico zero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

