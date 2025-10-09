UE | fino a 3,6 miliardi di euro per combattere l’odio contro Lgtq+

Imolaoggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno erogati fino 3,6 miliardi di euro per sostenere l'uguaglianza e la non discriminazione, combattere la violenza di genere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ue fino a 36 miliardi di euro per combattere l8217odio contro lgtq

© Imolaoggi.it - UE: fino a 3,6 miliardi di euro per combattere l’odio contro Lgtq+

In questa notizia si parla di: fino - miliardi

La stima ‘clandestina’ dei danni della guerra dei 12 giorni all’Iran: per Israele fino a 20 miliardi

Codacons: “L’accordo sui dazi Usa-Ue può costare alle famiglie italiane fino a 4,2 miliardi”

Ponte sullo Stretto, il titolo di Webuil vola in piazza Affari: la sua quota potrebbe valere fino a 8 miliardi di euro

ue fino 36 miliardiLe follie di Bruxelles: 3,6 miliardi per i gay - Il piano dell'Europa contro l'omofobia mentre auto, agricoltura e Made in Italy sono in crisi ... Riporta msn.com

ue fino 36 miliardiDagli asset russi 185 miliardi di prestiti a Kiev entro l'estate. Berlino impone la linea all'Ue - Von der Leyen tira dritto dopo l'apertura di Merz, nonostante le perplessità di molti Stati e della Bce. Riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ue Fino 36 Miliardi