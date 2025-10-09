UE | fino a 3,6 miliardi di euro per combattere l’odio contro Lgtq+
Saranno erogati fino 3,6 miliardi di euro per sostenere l'uguaglianza e la non discriminazione, combattere la violenza di genere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
La stima ‘clandestina’ dei danni della guerra dei 12 giorni all’Iran: per Israele fino a 20 miliardi
Codacons: “L’accordo sui dazi Usa-Ue può costare alle famiglie italiane fino a 4,2 miliardi”
Ponte sullo Stretto, il titolo di Webuil vola in piazza Affari: la sua quota potrebbe valere fino a 8 miliardi di euro
Le follie di Bruxelles: 3,6 miliardi per i gay - Il piano dell'Europa contro l'omofobia mentre auto, agricoltura e Made in Italy sono in crisi
Dagli asset russi 185 miliardi di prestiti a Kiev entro l'estate. Berlino impone la linea all'Ue - Von der Leyen tira dritto dopo l'apertura di Merz, nonostante le perplessità di molti Stati e della Bce.