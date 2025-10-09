Udine travolta fuori casa mentre va a scuola | muore 17enne

Una tragedia senza precedenti che ha sconvolto il paese di Precenicco in Friuli, nella provincia udinese. Le indagini si stanno focalizzando sulle dinamiche dell'incidente, per il momento non si hanno informazioni dettagliati sull'auto e il guidatore che ha travolto la giovane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Udine, travolta fuori casa mentre va a scuola: muore 17enne

In questa notizia si parla di: udine - travolta

Travolta da un’auto mentre a va a scuola: morta 17enne a Udine

Netto successo di Apu Udine contro Treviso Basket - facebook.com Vai su Facebook

Alice Morsanutto travolta e uccisa da un'auto sulle strisce davanti a casa, la 17enne stava andando a scuola. Il gemello sul bus, il papà si precipita fuori e la vede agonizzante - Tragedia all’alba di oggi, giovedì 9 ottobre, a Precenicco, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita in seguito a un investimento mortale avvenuto intorno alle 6. Lo riporta ilgazzettino.it

Travolta fuori casa mentre andava a scuola: muore 17enne - Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata tragicamente investita e uccisa da un’auto, guidata da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l’avrebbe portata a sc ... Come scrive msn.com