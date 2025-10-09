Udine studentessa investita mentre raggiunge la fermata | morta la 17enne Alice Morsanutto

La ragazza stava attraversando la strada per andare a scuola quando è stata travolta da un furgoncino. Inutili i tentativi di rianimazione. Sotto shock compagni e comunità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Udine, studentessa investita mentre raggiunge la fermata: morta la 17enne Alice Morsanutto

