Udine investita mentre va a scuola | muore 17enne Era sulle strisce pedonali

La vittima è Alice Morsanutto, attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola. Era a 200 metri da casa, a Precenicco. 🔗 Leggi su Lastampa.it

