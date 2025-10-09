Ucraina raid russo con droni su Odessa | ferite cinque persone

Un attacco con droni russi ha colpito la regione di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ferendo cinque persone. Lo riferiscono le autorità ucraine, precisando che sono stati danneggiati sia edifici privati che infrastrutture portuali. L'attacco ha provocato un vasto incendio, domato con l'intervento di oltre 80 vigili del fuoco. Più di 30.000 persone sono rimaste senza elettricità.

