Ucraina attacco a Sumy La Russia non si ferma

Tv2000.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ucraina, intanto, nuovi massicci attacchi russi con droni e bombe guidate sulla regione di Sumy. Servizio di Alessio Orlandi  TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina attacco a sumy la russia non si ferma

© Tv2000.it - Ucraina, attacco a Sumy. La Russia non si ferma

In questa notizia si parla di: ucraina - sumy

Ucraina-Russia, attacchi su linea Sumy-Kharkiv-Dnipro: morti e feriti

Ucraina, attacchi russi in regioni Sumy, Kharkiv e Dnipro: 2 morti

Ucraina, raid di droni russi su Kharkiv e Sumy: le immagini dei soccorsi

ucraina attacco sumy russiaGuerra Ucraina, attacco missilistico e di droni su Odessa. Zelensky: «Nobel per la pace a Trump se garantirà tregua con Mosca» - Almeno 3 persone sono morte e altre 2 rimaste ferite in raid russi che hanno bersagliato ieri sera la regione ucraina di Sumy, rende noto Kiev. Si legge su ilmessaggero.it

Guerra Ucraina Russia, raid sulla regione di Sumy: 'almeno 3 morti'. LIVE - Almeno 3 persone sono morte e altre 2 rimaste ferite in raid russi che hanno bersagliato ieri sera la regione ucraina di Sumy, rende noto Kiev. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Attacco Sumy Russia