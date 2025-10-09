Ucraina attacco a Sumy La Russia non si ferma

In Ucraina, intanto, nuovi massicci attacchi russi con droni e bombe guidate sulla regione di Sumy. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, attacco a Sumy. La Russia non si ferma

Guerra Ucraina, attacco missilistico e di droni su Odessa. Zelensky: «Nobel per la pace a Trump se garantirà tregua con Mosca» - Almeno 3 persone sono morte e altre 2 rimaste ferite in raid russi che hanno bersagliato ieri sera la regione ucraina di Sumy, rende noto Kiev. Si legge su ilmessaggero.it

Guerra Ucraina Russia, raid sulla regione di Sumy: 'almeno 3 morti'. LIVE - Almeno 3 persone sono morte e altre 2 rimaste ferite in raid russi che hanno bersagliato ieri sera la regione ucraina di Sumy, rende noto Kiev. Secondo tg24.sky.it