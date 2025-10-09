Uccise il marito davanti al figlio tolto l’ergastolo | Un errore giudiziario

Raffaella Ragnoli ha ricevuto una condanna a 18 anni di carcere per l’omicidio del marito in secondo grado. La Corte d’Assise d’Appello ha cancellato l’ergastolo alla 58enne di Nuvolento che il 28 gennaio 2023 ha ucciso a coltellate il marito, Romano Fagoni, 60 anni, davanti al figlio minore. La presidente del collegio Eliana Genovese ha accolto la richiesta della difesa di applicazione della pena concordata. Una richiesta a cui si sono allineati il sostituto pg Domenico Chiaro e gli avvocati di parte civile. Perché il no all’ergastolo. Per la pubblica accusa «non siamo in presenza di un omicidio da ergastolo. 🔗 Leggi su Open.online