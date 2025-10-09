uccise i gemelli appena partoriti arrestata indagato il fidanzato si cercano i resti di un altro neonato

REGGIO CALABRIA – Era luglio 2024 quando una donna, rientrando a casa, fece una scoperta sconvolgente: i corpi senza vita di due neonati erano stati nascosti in fondo a un armadio. Fu lei, la madre della ragazza, a chiamare la polizia, dando il via a un’inchiesta che oggi, a un anno e quattro mesi di distanza, ha portato all’arresto della figlia, una giovane di 25 anni. La ragazza, originaria di Reggio Calabria, è ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le accuse sono gravissime: omicidio, soppressione e occultamento di cadavere. Non solo per i due gemelli trovati morti nel 2024, ma anche per un terzo neonato, che sarebbe nato nel 2022 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

